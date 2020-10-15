Представители Востока и Запада Ливии организуют форум по выходу из кризиса

Процесс разрешения ливийского кризиса начал сдвигаться с мертвой точки. Федеральное агентство новостей со ссылкой на арабское издание Alsaaa24 сообщило о планах старейшин Ливии собрать общенациональный форум.

Процесс разрешения ливийского кризиса начал сдвигаться с мертвой точки. Федеральное агентство новостей со ссылкой на арабское издание Alsaaa24 сообщило о планах старейшин Ливии собрать общенациональный форум.

Контакты между восточной и западной частями Ливии возобновились. Координатор Совета старейшин и видных деятелей Мисураты Мухаммад Раджуби сообщил, что именно после визита делегации лидеров племен и видных деятелей Востока Ливии и возникла идея собрать общеливийский форум.

В ходе этого визита стороны договорились обменяться военнопленными, исключая тех, против кого были возбуждены уголовные дела. Мухаммад Раджуби заявил, что списки задержанных, которых предлагается освободить будут скоро переданы должностным лицам в Триполи. В ходе следующего визита делегации с востока, по его словам, будут произведены все необходимые процедуры обмена.