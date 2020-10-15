20:20 15 Октября 2020Общество
Санитарно-эпидемиологические меры в московском транспорте ужесточены
Осенняя вспышка коронавирусной инфекции в Москве потребовала ужесточения санитарно-эпидемиологических мер в транспорте. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
Осенняя вспышка коронавирусной инфекции в Москве потребовала ужесточения санитарно-эпидемиологических мер в транспорте. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
Пассажиры всех видов столичного транспорта обязаны носить средства индивидуальной защиты, а перевозчик должен не допускать в транспортное средство людей без СИЗ, даже если поездка была уже оплачена. Управление Роспотребнадзора по Москве требует от водителей и машинистов ежедневного медосмотра перед каждым рейсом. Не реже, чем через каждые 15 дней у 10% работников столичного общественного транспорта должны браться анализы на COVID-19.