Россиянин умер от коронавируса на отдыхе в Турции

Гражданин РФ, отдыхавший в Турции, не смог вернуться домой по причине смерти от COVID-19, пишет Федеральное агентство новостей.

Гражданин РФ, отдыхавший в Турции, не смог вернуться домой по причине смерти от COVID-19, пишет Федеральное агентство новостей.

Более 50 россиян заболели коронавирусной инфекцией на отдыхе в Турции за первые два месяца текущей осени. Практически половине из них потребовалась экстренная медицинская помощь, а одному из отдыхающих и вовсе не удалось помочь — он скончался через некоторое время после заболевания инфекцией на турецком курорте, сообщили в компании "Турпром".

Несмотря на незамедлительную помощь врачей, риск летального исхода по-прежнему сохраняется. Всего в неделю может приходить до трех сообщений о заражении COVID-19 на отдыхе в Турции, заявили в "Турпроме". По этой же причине граждане РФ не могут своевременно покинуть курорт и вернуться домой. Они вынуждены сидеть на карантине в стране назначения до полного выздоровления.