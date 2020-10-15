Захарова оценила включение РФ в состав Совета ООН по правам человека

МИД РФ считает поддержку при избрании России в Совет ООН признанием курса на создание деполитизированного диалога, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга.

МИД РФ считает поддержку при избрании России в Совет ООН признанием курса на создание деполитизированного диалога, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга.

Сотрудник ведомства выступила на еженедельном брифинге 15 октября. Представитель МИД прокомментировала реакцию США по поводу избрания России в состав Совета по правам человека (СПЧ). Захарова спросила, почему Соединенные Штаты волнует состав СПЧ, если они не верят в эффективность данного органа.

В своем обращении Захарова также опровергла заявления главы МИД Германии Хайко Мааса по поводу инцидента с блогером Алексеем Навальным, передает телеканал "360″.