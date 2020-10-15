ЦБ РФ предложит гражданам новую форму инвестирования

Центробанк России заявил о намерении разработать новые формы вложения денежных средств, передает "Прайм".

Центробанк России заявил о намерении разработать новые формы вложения денежных средств, передает "Прайм".

Из-за повышения уровня активности россиян при перенаправлении вкладов в перспективные активы Банк России планирует совместно с Правительством РФ развивать новые формы инвестирования, заявила председатель финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Повышенный интерес граждан к альтернативам депозитов в России может быть обусловлен снижением ставок по вкладам, которые являются самым распространенным банковским продуктом.

В качестве потенциальных форм инвестиций ЦБ РФ обращает внимание на экологические проекты и "зеленые" компании, которые обладают собственной секцией на Московской бирже. Также Набиуллина отметила необходимость банков учитывать при установке ставок по вкладам рост переводов россиянами средств в альтернативные инструменты сбережения.