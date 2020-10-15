Гаспарян рассказал, как Россия должна отреагировать на санкции Евросоюза

В четверг, 15 октября, ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и одной организации в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

Российский блогер Алексей Навальный стал очередным предлогом для нового пакета западных санкций в сторону России. Такое мнение высказал политолог Армен Гаспарян в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», в четверг, 15 октября.

Ранее Европейский союз ввел санкции против шести россиян и одной организации. В список вошли первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, директор ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

ЕС ввел санкции по «делу Навального» против шести чиновников и одного НИИ. Вот в чем они, по версии Брюсселя, виноваты. pic.twitter.com/DRI68C3N2P — Коммерсантъ (@kommersant) October 15, 2020

«Навальный — это всего лишь инфоповод под новый пакет секторальных западных санкций. Здесь не надо питать иллюзий. Если бы не было Навального, нашли бы другого. Под Фургала, под единый день голосования. Можно уже заранее нас внести в санкционный список за вмешательство в будущие выборы президента США», — сказал Гаспарян в прямом эфире.

Политолог напомнил, что наша страна, начиная с 1917 года, не находилась под санкциями лишь один временной промежуток: в эпоху Великой Отечественной войны. А потому мнение о том, что рестрикции начались с присоединения Крыма в 2014 году, ошибочно.

«В 1990-х годах казалось, что мы строим демократию, но последовала операция на Северном Кавказе. Санкции вернулись. Не с Крыма все началось. Не надо так думать. Это данность. С этим нужно жить», — полагает эксперт.

По мнению участника пресс-конференции, санкции с России не собираются снимать в принципе, поскольку изначально их вводили с другой целью — исходя из политических соображений.

«Суть проста: чтобы хорошо развиваться, нужно иметь ярко выраженный образ врага. Россия исторически лучше всего подходила. В политике, литературе, музыке, в общественной жизни», — не сомневается Гаспарян.

В условиях постоянных нападок со стороны Запада России нужно понять, как на это реагировать и как действовать. Если в СССР «огрызались», то сегодня в стране пытаются добиться здравого смысла, полагает Гаспарян.

«Найти логику поведения безнадежно. На такие выходки нужно отвечать жестко, использовать максимально все ресурсы. Не выражать озабоченность или глубокую озабоченность, это все не работает. Хам понимает только ответную силу. Надо действовать в этой модели», — призвал политолог.

В частности, гость «Патриота» предложил отнять аккредитацию у корреспондентов западных СМИ и попросить их за 24 часа покинуть Россию. Это, по его мнению, устранит источник «отпетой русофобии».

Также Армен Гаспарян выразил мнение, что необходимо поменять свое отношение ко многим политическим процессам. В частности, от внутреннего контура — Ближнего зарубежья — постепенно передвигаться к внешнему. Именно тогда западные партнеры изменят к нам свою позицию.

«Все 14 республик мы уже потеряли. Потому что не обращали внимание. В Англии МИД включал в своем названии “по делам колоний”. А у нас это аппендикс, которым мы заниматься не хотим. Мы там не работаем. Признать собственные ошибки — не стыдно, главное — извлекать уроки. А не сидеть с обиженным видом, что нас не любят. Нас и не будут любить. Нас любили, когда мы проявляли силу», — утверждает эксперт.

Кроме того, Гаспарян призвал общество начать дискутировать об этой проблеме. По его словам, имидж страны — зона ответственности, в том числе, и самих граждан.

«На общественном уровне должен быть сформулирован запрос на изменение. Если мы сами не можем определиться, чьи мы наследники, тогда возникают проблемы. Если мы стимулируем дискуссию, то тогда и власть, и МИД будут прислушиваться. Если нет, то под лежачий камень вода не течет», — подытожил политолог.

В Кремле отреагировали на санкции со стороны Евросоюза в адрес российских чиновников и организации. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это является «сознательным недружественным шагом», который нанес «вред отношениям с нашей страной».

«Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика — это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС», — сказал Песков.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что попавших в санкционный список из-за Навального можно рассматривать как ответственных за произошедшее. Об этом он сообщил на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

???? #Захарова: Инсинуации о заинтересованности российского государства в отравлении А.Навального химоружием не состоятельны. ???? Нет никакой логики в том, что, якобы "отравив" блогера специфическим способом, российские власти передали его на попечение химиков из Бундесвера pic.twitter.com/oGzq8ktDte — МИД России ???????? (@MID_RF) October 15, 2020

Ранее в «Патриоте» член Общественной палаты Давид Манукян предложил возбудить уголовное дело против Алексея Навального и Марии Певчих.