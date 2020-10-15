Россия содействует властям ЦАР в сохранении мира в регионе

Поставленные Россией в ЦАР бронемашины прошли парадом по центру Банги. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в беседе с корреспондентом журнала "Слово и Дело" отметил роль России в укреплении мира в ЦАР.

Поставленные Россией в ЦАР бронемашины прошли парадом по центру Банги. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в беседе с корреспондентом журнала "Слово и Дело" отметил роль России в укреплении мира в ЦАР.

Посредничество России позволило начать процесс политического урегулирования давнего гражданского конфликта в Центральноафриканской республике. Кроме дипломатической помощи, Россия оказывает стране военную помощь в рамках восстановления вооруженных сил ЦАР. О размерах помощи рассказал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров:

"Это зависит от военных этой республики. Они делают расчеты, эти расчеты показывают, чего хватает, а чего не хватает, какие есть угрозы".

Наша страна оказывает также и гуманитарную помощь Центральноафриканской республики. На днях вместе с военным грузом прилетели пять тонн шоколадных конфет для местных детей. Оказалось, что они никогда не пробовали этого лакомства, от которого оказались в восторге. Также они получили игрушки.