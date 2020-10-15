Иркутский суд арестовал сына главы Минздрава Ледяевой

Обвиняемый по делу о мошенничестве сын министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой арестован по решению суда.

Обвиняемый по делу о мошенничестве сын министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой арестован по решению суда.

Октябрьский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Ильи Белоусова и отправил его в СИЗО. Об этом стало известно от пресс-службы дворца правосудия.

По версии правоохранителей, сын министра здравоохранения Иркутской области привез контрафактные медицинские маски в три региональных больницы. После этого он получил деньги за некачественный товар и подделал документы о закупках.

Общая сумма ущерба от действий Белоусова и его сообщников составляет более 40 млн рублей. Помимо сына главы регионального Минздрава, в мошеннической схеме участвовали еще пять человек.