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20:59   15 Октября 2020
Россия

Американская оккупация. Граждане США требуют вывести войска из Афганистана

Американская оккупация. Граждане США требуют вывести войска из Афганистана

Американские войска давно пора возвращать из Афганистана домой, пишет журналист Дэниел Депетрис в статье для издания Defence One. Цели Штатов давно перестали носить «антитеррористический характер», а присутствие солдат в республике превратилось в «оккупацию», полагает корреспондент.

США отправили войска в Афганистан еще в 2001 году — война продолжалась 14 лет. Военную кампанию Пентагон начал с авиаударов по позициям запрещенных в РФ «Аль-Каиды» и «Талибана», а цель декларировалась одна — наказать и уничтожить тех, кто совершил теракты 11 сентября в Нью-Йорке.

«Вряд ли архитекторы войны могли предсказать, что тысячи американских солдат останутся на афганской земле два десятилетия спустя. Однако именно это и произошло, когда миссия потеряла свою первоначальную цель. Пора возвращаться домой», — сказано в статье.

Американская оккупация. В США требуют вывести войска из Афганистана

Из антитеррористической операции в оккупацию

После того, как американские войска в 2001 году отбросили боевиков, возглавляемых Усамой бен Ладеном, в Пакистан и уничтожили тренировочные полигоны «Аль-Каиды»*, десятки тысяч боевиков «Талибана»* были вынуждены уйти в сельскую местность и потеряли контроль над афганскими городами.

К началу 2002 года Штаты успешно закончили антитеррористическую операцию, но «американские ястребы» (так называют в США высокопоставленных военных) на достигнутом не остановились. Вместо того, чтобы «признать успех» и вывести войска из суверенного государства, Пентагон превратил антитеррористическую операцию в оккупацию, пишет Депетрис.

Вашингтон втянул страну в «неопределенную, бессмысленную операцию по обеспечению стабильности от имени слабого и неэффективного афганского правительства», заявляет журналист. Результаты ошибочного решения были печальны как для афганцев, так и для самих американцев.

«Погибло более 2 400 американских военнослужащих. Более 20 000 американцев в военной форме получили ранения. Попытка превратить Афганистан в стабильную, функционирующую демократию обошлась американским налогоплательщикам по меньшей мере в пару триллионов долларов», — отмечается в материале Defence One.

Американская оккупация. В США требуют вывести войска из Афганистана

Простые американцы заплатили за «демократию в Афганистане» в 15 раз больше денег, чем было потрачено Штатами после Второй мировой войны на «План Маршалла» — программу помощи Европе, измученной нацистской оккупацией. С 2002 года Вашингтон выделил более 35 миллиардов долларов на поддержку государственного управления и экономического развития Афганистана, а коррупция в стране так и не побеждена, сетует Депетрис.

Еще 10 миллиардов США потратили на борьбу с наркотрафиком в Афганистане, но и это не дало должного эффекта. По данным Defence One, из Афганистана все еще идет более 90% мировых поставок опиума.

«Несмотря на расходы в размере 86 миллиардов долларов на создание афганских сил безопасности, которые являются одновременно эффективными и самодостаточными, Кабул по-прежнему полностью зависит от Соединенных Штатов во всем — от финансирования до непосредственной поддержки с воздуха для отражения наступления талибов», — отмечает американский журналист.

Американская оккупация. В США требуют вывести войска из Афганистана

Трамп против «ястребов»

Примерно три четверти американцев и такая же доля ветеранов армии США поддерживают решение о возвращении американских войск домой, свидетельствуют последние опросы. И президент Дональд Трамп прекрасно осведомлен об этом. По его словам, виной всему демократическое правительство, которое послало американскую молодежь «сражаться в бесконечных войнах».

«Не буду говорить, что военные меня обожают. Солдаты — да. А верхушка Пентагона, наверное, нет. Потому что они хотят делать только одно — вести войны, чтобы все эти замечательные компании — производители бомб, самолетов и тому подобного — оставались довольны», — цитирует Трампа RT.

Но приказами президента американские военные чины решили пренебречь, проявив едва ли уместную независимость.

Американская оккупация. В США требуют вывести войска из Афганистана

Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли выразил несогласие с планом Трампа сократить численность американских войск в Афганистане до 2 500 человек, сообщал телеканал Fox News. Военачальник пообещал провести «собственный анализ ситуации», но отказался подчиняться президенту, по совместительству — главнокомандующему.

Куда приведут ключевых лиц Пентагона опасные милитаристские амбиции — остается лишь догадываться. О том, какую роль США могут сыграть в карабахском конфликте, читайте в нашей статье.

*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ.

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