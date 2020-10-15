Лавров обсудил мирное урегулирование в Карабахе с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Соответствующие данные публикует российское внешнеполитическое ведомство.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Соответствующие данные публикует российское внешнеполитическое ведомство.

МИД подчеркивает, что министры обсудили непростую обстановку в зоне армяно-азербайджанской границы. Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость неукоснительного выполнения положений московского заявления стран от 10 октября.

Глава МИД РФ отметил безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий. Лавров добавил, что это способствует созданию основы для дальнейших действий по политико-дипломатическому урегулированию ситуации.