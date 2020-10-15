Китайская медицина помогла Тимошенко побороть COVID-19

Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала об эффективности традиционной китайской медицины в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает "Украина.ру".

Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала об эффективности традиционной китайской медицины в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает "Украина.ру".

Украинский политик рассказала, что после сдачи положительного теста на COVID-19 диппредставительство организовало для лечащего персонала Тимошенко консультации с китайскими врачами, которые уже сталкивались с подобными заболеваниями. Помимо ценных советов, китайские специалисты предоставили и все необходимые лекарства.

"Это чрезвычайно помогло мне в том, чтобы пройти сложный путь к выздоровлению", — отметила Тимошенко.

Политик обратилась к международному сообществу с призывом тщательно изучить подход традиционной китайской медицины и использовать опыт восточных лекарей в борьбе с коронавирусом.