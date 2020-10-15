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19:03   15 Октября 2020
Общество

Житель Челябинской области решил "похоронить" ампутированную ногу

Житель Челябинской области решил "похоронить" ампутированную ногу

Россиянин, которому врачи ампутировали ногу, попросил медиков отдать ему конечность, чтобы "по-человечески" захоронить ее, пишет РЕН ТВ.

Врачи пошли навстречу бывшему пациенту и отдали ему ногу, однако сын жителя Челябинской области не захотел вести ампутированную конечность на машине и прикопал ее возле автомобильной трассы, сообщает РЕН ТВ.

Так ногу мужчины нашли бродячие собаки, после чего изрядно обгрызанная ими ампутированная конечность была обнаружена жителем деревни в Салаватском районе Республики Башкортостан.

Региональное управление Следственного комитета РФ по Башкирии заинтересовалось необычной историей путешествия ампутированной ноги. Для проверки или опровержения данной версии будут проведены соответствующие следственные мероприятия.

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