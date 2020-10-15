Российский самолет Ан-124 доставил в ЦАР матрешку и пять тонн конфет

Самолет из России доставил в Центральноафриканскую Республику игрушки, продовольствие и пять тонн конфет. Одну из игрушечных матрешек подарили президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера, передает телеканал "360".

Самолет из России доставил в Центральноафриканскую Республику игрушки, продовольствие и пять тонн конфет. Одну из игрушечных матрешек подарили президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера, передает телеканал "360".

Впервые в истории в Банги встретили российский самолет Ан-124 "Руслан", на котором транспортировали военную технику, игрушки и продовольствие, а также сладости для местного населения. Власти республики проявили гостеприимство при встрече с российскими представителями.

Россия уже не в первый раз организовывает подобные поставки в ЦАР, оказывая помощь населению и местным властям. За этот период в регионе благодаря усилиям со стороны РФ стало существенно безопаснее. Однако в этот раз в страну впервые прислали сладкий груз и игрушки, которые впоследствии раздадут жителям республики.