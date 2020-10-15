Военно-транспортный самолет привез в ЦАР сладости и бронетехнику

Самолет Ан-124 "Руслан" привез в Центральноафриканскую Республику военный и гуманитарный груз из России, сообщает LIGA News.

Самолет Ан-124 "Руслан" привез в Центральноафриканскую Республику военный и гуманитарный груз из России, сообщает LIGA News.

В столице ЦАР Банги самолет приземлился утром 15 октября. Россия поставила в ЦАР 20 бронемашин БРДМ-2, а также конфеты и игрушки. Парад военной техники из РФ принимал президент ЦАР Фостен-Арканжу Туадера, именно ему подарили самую большую русскую сувенирную матрешку.

Миссия РФ действует в ЦАР с 2018 года, за это время в республику была поставлена военная техника и гуманитарные грузы. На этот раз помимо бронемашин жители ЦАР получили пять тонн конфет "Мишка на Севере" и 100 тысяч игрушек, которые достанутся африканским детям. Нынешняя партия бронетехники из РФ стала третьей по счету, поставки проходят в рамках военно-технической поддержки правительства ЦАР.