Подаренная партия БРДМ-2 из РФ прошла торжественным маршем по улицам Банги

Торжественный марш российской военной техники прошел в столице в Центральноафриканской Республики Банги. Об этом сообщил внештатный репортер Федерального агентства новостей Абубакар Сидик Мунчили.

Торжественный марш российской военной техники прошел в столице в Центральноафриканской Республики Банги. Об этом сообщил внештатный репортер Федерального агентства новостей Абубакар Сидик Мунчили.

Россия в рамках военно-технического сотрудничества поставила в ЦАР два десятка бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ-2). Техника 15 октября прибыла в аэропорт Мпоко. Российский подарок предназначен FACA (Центральноафриканские вооруженные силы).

Колонна бронированных автомобилей прошла по улицам Банги. Жители республики кричали во весь голос, приветствуя ценный подарок для своей страны. Машины направлены в военный учебный центр FACA, расположенный в 80 километрах от Банги.

"Вдоль дороги и особенно на бульварах столицы население приветствовало этот жест со стороны России, важный для Центральноафриканской Республики, возродившейся благодаря поддержке Москвы", — рассказал Мунчили.

РФ является одним из важнейших партнеров Центральноафриканской Республики. Российская сторона оказала неоценимую помощь в восстановлении мира и безопасности в ЦАР.