18:28 15 Октября 2020Армия
Пашинян: Турция использует пакистанских военных в Карабахе
Турция использует в боях в Нагорном Карабахе не только своих военнослужащих, но и подразделения пакистанской армии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости.
Турция использует в боях в Нагорном Карабахе не только своих военнослужащих, но и подразделения пакистанской армии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости.
Также глава армянского правительства добавил, что боевики, ликвидированные в Чечне и Дагестане, могут быть наемниками, которых Анкара отправила в Карабах.
В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев опроверг сообщения армянской стороны, что боевики из Сирии и Ливии участвуют в боях на стороне Баку.