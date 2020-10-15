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18:28   15 Октября 2020
Армия

Пашинян: Турция использует пакистанских военных в Карабахе

Пашинян: Турция использует пакистанских военных в Карабахе

Турция использует в боях в Нагорном Карабахе не только своих военнослужащих, но и подразделения пакистанской армии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости.

Также глава армянского правительства добавил, что боевики, ликвидированные в Чечне и Дагестане, могут быть наемниками, которых Анкара отправила в Карабах.

В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев опроверг сообщения армянской стороны, что боевики из Сирии и Ливии участвуют в боях на стороне Баку.

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#азербайджан #армения #карабах

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