Пашинян: Турция использует пакистанских военных в Карабахе

Турция использует в боях в Нагорном Карабахе не только своих военнослужащих, но и подразделения пакистанской армии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости.

Турция использует в боях в Нагорном Карабахе не только своих военнослужащих, но и подразделения пакистанской армии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости.

Также глава армянского правительства добавил, что боевики, ликвидированные в Чечне и Дагестане, могут быть наемниками, которых Анкара отправила в Карабах.

В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев опроверг сообщения армянской стороны, что боевики из Сирии и Ливии участвуют в боях на стороне Баку.