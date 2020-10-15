СК опубликовал кадры с места гибели россиянки в турецком аквапарке

Следственный комитет опубликовал кадры с места гибели гражданки РФ в турецком аквапарке, передает РЕН ТВ.

Следственный комитет опубликовал кадры с места гибели гражданки РФ в турецком аквапарке, передает РЕН ТВ.

Россиянку нашли в бессознательном состоянии в августе 2019 года. Турецкие врачи госпитализировали женщину с аквапарка Sealanya Sea Park. Через неделю ее транспортировали в Россию, где пострадавшая скончалась.

Источник видео: РЕН ТВ

Следователи просят откликнуться свидетелей инцидента, произошедшего 22 августа 2019 года. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, круг ответственных за гибель туристки устанавливается.