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18:23   15 Октября 2020
Армия

Пашинян назвал Турцию спонсором конфликта в Карабахе

Пашинян назвал Турцию спонсором конфликта в Карабахе

Азербайджан принял решение о наступлении на Карабах под патронажем Турции, которая является главным спонсором вооруженного конфликта в регионе. Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Новый виток вооруженного конфликта в Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщают о потерях в технике и живой силе, а также о жертвах среди мирного населения. В Армении и Нагорно-Карабахской Республике объявлено военное положение, проводится всеобщая мобилизация.

Поддержку Азербайджану в Нагорном Карабахе активно оказывает Турция. Анкара предоставила Баку ударные беспилотники, также известно о переброске в Азербайджан наемников из Сирии. Однако глава Азербайджана Ильхам Алиев эту информацию опровергает.

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#турция #азербайджан #карабах #пашинян

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