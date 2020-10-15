Пашинян назвал Турцию спонсором конфликта в Карабахе

Азербайджан принял решение о наступлении на Карабах под патронажем Турции, которая является главным спонсором вооруженного конфликта в регионе. Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Азербайджан принял решение о наступлении на Карабах под патронажем Турции, которая является главным спонсором вооруженного конфликта в регионе. Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Новый виток вооруженного конфликта в Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщают о потерях в технике и живой силе, а также о жертвах среди мирного населения. В Армении и Нагорно-Карабахской Республике объявлено военное положение, проводится всеобщая мобилизация.

Поддержку Азербайджану в Нагорном Карабахе активно оказывает Турция. Анкара предоставила Баку ударные беспилотники, также известно о переброске в Азербайджан наемников из Сирии. Однако глава Азербайджана Ильхам Алиев эту информацию опровергает.