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18:08   15 Октября 2020
Политика

МИД РФ надеется на урегулирование ситуации в Киргизии в правовом поле

МИД РФ надеется на урегулирование ситуации в Киргизии в правовом поле

Россия надеется на быструю нормализацию ситуации в Киргизии в пределах конституции страны, сообщила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Сотрудник ведомства отметила, что продолжает наблюдать за ситуацией в дружественном государстве. Захарова сообщила, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально заявил об отставке. Она рассказала, что в МИД РФ ожидают скорого урегулирования, добавив, что Россия рассчитывает на разрешение ситуации в поле национального законодательства.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия остановит финансовую помощь Киргизии, пока ситуация в стране не стабилизируется, сообщает телеканал "360".

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#киргизия #мария захарова #жээнбеков

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