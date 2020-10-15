МИД РФ надеется на урегулирование ситуации в Киргизии в правовом поле

Россия надеется на быструю нормализацию ситуации в Киргизии в пределах конституции страны, сообщила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия надеется на быструю нормализацию ситуации в Киргизии в пределах конституции страны, сообщила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сотрудник ведомства отметила, что продолжает наблюдать за ситуацией в дружественном государстве. Захарова сообщила, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально заявил об отставке. Она рассказала, что в МИД РФ ожидают скорого урегулирования, добавив, что Россия рассчитывает на разрешение ситуации в поле национального законодательства.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия остановит финансовую помощь Киргизии, пока ситуация в стране не стабилизируется, сообщает телеканал "360".