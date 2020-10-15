18:06 15 Октября 2020Спорт
Футболист "Сассуоло" Толян получил положительный результат теста на COVID
Немецкий футболист Джереми Толян заболел коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Сассуоло".
Немецкий футболист Джереми Толян заболел коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Сассуоло".
Коронавирус нового типа у 26-летнего футболиста Джереми Толяна проходит в бессимптомной форме. О заражении защитника сообщили на официальном сайте итальянской футбольной команды "Сассуоло".
Остальные игроки спортивной команды получили отрицательные результаты теста на коронавирус. Немецкий спортсмен выступает в итальянском клубе на правах аренды. Трансфер спортсмена принадлежит клубу "Боруссия" из Дортмунда.