Футболист "Сассуоло" Толян получил положительный результат теста на COVID

Немецкий футболист Джереми Толян заболел коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Сассуоло".

Немецкий футболист Джереми Толян заболел коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Сассуоло".

Коронавирус нового типа у 26-летнего футболиста Джереми Толяна проходит в бессимптомной форме. О заражении защитника сообщили на официальном сайте итальянской футбольной команды "Сассуоло".

Остальные игроки спортивной команды получили отрицательные результаты теста на коронавирус. Немецкий спортсмен выступает в итальянском клубе на правах аренды. Трансфер спортсмена принадлежит клубу "Боруссия" из Дортмунда.