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18:06   15 Октября 2020
Спорт

Футболист "Сассуоло" Толян получил положительный результат теста на COVID

Футболист "Сассуоло" Толян получил положительный результат теста на COVID

Немецкий футболист Джереми Толян заболел коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Сассуоло".

Коронавирус нового типа у 26-летнего футболиста Джереми Толяна проходит в бессимптомной форме. О заражении защитника сообщили на официальном сайте итальянской футбольной команды "Сассуоло".

Остальные игроки спортивной команды получили отрицательные результаты теста на коронавирус. Немецкий спортсмен выступает в итальянском клубе на правах аренды. Трансфер спортсмена принадлежит клубу "Боруссия" из Дортмунда.

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#футбол #коронавирус #Сассуоло #Толян

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