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18:03   15 Октября 2020
Происшествия

Известного буддолога Абаева нашли мертвым в Бурятии

Известного буддолога Абаева нашли мертвым в Бурятии

Профессор Николай Абаев скончался на 71-м году жизни. О его смерти стало известно накануне, 14 октября, пишет "Байкал-Daily".

Представители Бурятского госуниверситета сообщили о смерти доктора исторических наук, занимавшегося изучением Востока. По их словам, Абаев ушел из жизни накануне, 14 октября.

Причина смерти ученого пока неизвестна. По данным местных СМИ, в начале лета буддолог оказался в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Абаев долгое время не выходил из квартиры и находился там без общения и еды. При этом ученый испытывал проблемы со здоровьем: он страдал диабетом, анемией и истощением.

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#смерть #бурятия #ученый

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