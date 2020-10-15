18:01 15 Октября 2020Политика
Киев озвучил все пять вопросов Зеленского к украинцам перед голосованием
Названы все пять пунктов всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября вместе с местными выборами. Их публикует Страна.ру.
Названы все пять пунктов всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября вместе с местными выборами. Их публикует Страна.ру.
Власти решили узнать у граждан, согласны ли они на введение пожизненного заключения за коррупцию, создание свободной экономической зоны в Донбассе, сокращение числа нардепов Рады до 300, легализацию марихуаны в медицинских целях и использование гарантий безопасности, которые украинское государство получило по Будапештскому меморандуму.
Инициатором опроса выступил президент Украина Владимир Зеленский. В офисе лидера страны подтвердили подлинность вопросов.