Киев озвучил все пять вопросов Зеленского к украинцам перед голосованием

Названы все пять пунктов всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября вместе с местными выборами. Их публикует Страна.ру.

Названы все пять пунктов всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября вместе с местными выборами. Их публикует Страна.ру.

Власти решили узнать у граждан, согласны ли они на введение пожизненного заключения за коррупцию, создание свободной экономической зоны в Донбассе, сокращение числа нардепов Рады до 300, легализацию марихуаны в медицинских целях и использование гарантий безопасности, которые украинское государство получило по Будапештскому меморандуму.

Инициатором опроса выступил президент Украина Владимир Зеленский. В офисе лидера страны подтвердили подлинность вопросов.