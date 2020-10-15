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17:59   15 Октября 2020
Общество

Вирусолог похвалил создавших вакцину от коронавируса крымских ученых

Вирусолог похвалил создавших вакцину от коронавируса крымских ученых

Стремление помочь в борьбе с пандемией ученых из Крыма, создавших новую вакцину от коронавирусной инфекции, глава отделения микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев считает похвальным.

Исследователи стараются что-то сделать для блага людей в трудной эпидемиологической обстановке, что уже хорошо. Однако речь идет пока что только о попытке. По словам специалиста, информация о новом препарате из Крыма недостаточная, чтобы трезво ее оценить. Нет никаких данных об эффективности и безопасности новой вакцины, а такие серьезные вещи не нужно "маскировать заумными фразами".

"Всякий порядочный автор прежде всего испытывает на себе — как наши ребята", — заявил Зуев в интервью телеканалу "360".

Испытания показывают две важные вещи: безопасность и появление впоследствии антител к коронавирусу. Создатели нового препарата хотели проявить оригинальность, создав первую дыхательную вакцину, отметил вирусолог.

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#вакцина #коронавирус #центр гамалеи

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