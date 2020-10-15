Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:56   15 Октября 2020
Происшествия

Глава Еврокомиссии ушла на карантин после введения антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии ушла на карантин после введения антироссийских санкций

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила "перестраховаться" от заражения COVID-19, уйдя на карантин. Это совпало с днем начала введения антироссийских санкций странами Евросоюза (ЕС).

Ляйен покинула саммит ЕС и ушла на самоизоляцию. Это решение она приняла в целях "профилактики" заражения COVID-19 после того, как у одного из ее сотрудников подтвердился тест на коронавирус.

15 октября вступили в силу санкции Евросоюза против шести россиян и научного института из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Подробный список "замороженных" граждан РФ публикован на сайте журнала ЕС. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Кремль ответит на санкции зеркально.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ес #саммит #еврокомиссия #ляйен #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров