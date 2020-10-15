Глава Еврокомиссии ушла на карантин после введения антироссийских санкций

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила "перестраховаться" от заражения COVID-19, уйдя на карантин. Это совпало с днем начала введения антироссийских санкций странами Евросоюза (ЕС).

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила "перестраховаться" от заражения COVID-19, уйдя на карантин. Это совпало с днем начала введения антироссийских санкций странами Евросоюза (ЕС).

Ляйен покинула саммит ЕС и ушла на самоизоляцию. Это решение она приняла в целях "профилактики" заражения COVID-19 после того, как у одного из ее сотрудников подтвердился тест на коронавирус.

15 октября вступили в силу санкции Евросоюза против шести россиян и научного института из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Подробный список "замороженных" граждан РФ публикован на сайте журнала ЕС. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Кремль ответит на санкции зеркально.