Россию призвали создать неподцензурные аналоги Facebook и Twitter

Поводом стали подозрения в отношении Джозефа Байдена, о которых запрещают говорить крупные американские соцсети.

В среду Facebook и Twitter ограничили распространение статьи The New York Post о сыне Джозефа Байдена — Хантере.

Публикация содержала переписку Байдена-младшего с руководителем компании Burisma (частная газодобывающая группа Украины), который благодарил его за организацию встречи с политиком, а ныне кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ограничение публикаций, бросающих тень на Байдена-старшего, представители крупных интернет-площадок объяснили борьбой с распространением фейков и защитой частной переписки его сына.

Письма оказалась в публичном пространстве, благодаря сотруднику ремонтной мастерской, куда Хантер Байден принес свой ноутбук. Работник счел информацию заслуживающей внимания ФБР и Белого дома.

Однако позиция соцсетей не нашла всесторонней поддержки среди американцев. Так, издание Fox News приводит мнение члена судебного комитета Сената Джоша Хоули. Он выразил недоумение по поводу введенной площадками цензуры и блокировки статьи The New York Post.

По словам Хоули, соцсети стремятся к полному контролю над новостями, журналистами и читателями. Кроме того, республиканец убежден в намерении Facebook и Twitter сфальсифицировать предстоящие выборы, обеляя Байдена.

.@Twitter @jack this is not nearly good enough. In fact, it’s a joke. It’s downright insulting. I will ask you - and @Facebook - to give an explanation UNDER OATH to the Senate subcommittee I chair. These are potential violations of election law, and that’s a crime https://t.co/Rylva8UJv9 — Josh Hawley (@HawleyMO) October 15, 2020

Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян отметил, что Twitter и Facebook уже не раз проявляли себя, как контролируемые правительством США корпорации, поддерживающие геополитические интересы выгодных им крупных игроков. Таким мнением эксперт поделился с «Политикой Сегодня».

«Контроль за ними не отдадут ни под каким предлогом, это уже понятно. Это уже срослось, и это уже неразрывно. Точно так же, как в начале XX века финансы и промышленности срослись, и появились зачатки тех самых международных корпораций-монополий, которые потом правили всем миром в течение XX века, развязывая мировые войны, уничтожая целые народы и так далее», — сказал собеседник ПС.

Создание отечественных аналогов западных ресурсов Ордуханян счел вопросом жизни и смерти. По его словам, американские соцсети ограничивают свободу мнения россиян, однако настойчиво транслируют «абсурд» политики США.

«Нам нужно уже давным-давно начать активно вкладывать деньги в нашу систему коммуникации. На протяжении многих лет я твержу, что нам нужно создавать свои информационные "коммуникационные авианосцы". Это наше слабое звено, это слабое звено и Китая, как мы видим», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Facebook обновила политику и запрещает искажать или отрицать Холокост. Читайте об этом подробнее в материале «Политики Сегодня».