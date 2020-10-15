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17:41   15 Октября 2020
Политика

Захарова назвала несостоятельным обоснование санкций ЕС против России

Захарова назвала несостоятельным обоснование санкций ЕС против России

Попытки Европейского союза возложить ответственность за инцидент с блогером Алексеем Навальным на Россию станут "лакмусовой бумажкой" для отношений ЕС с РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Сотрудник ведомства отметила, что Евросоюз не прислушался к словам РФ. Мария Захарова пояснила, что за последние сутки ЕС выпустил целый ряд санкций в отношении российских граждан и юрлиц. По ее мнению, объяснения Евросоюза по поводу ограничительных мер не выдерживают никакой критики и находятся на грани абсурда.

Ранее Кремль отреагировал на введение санкций Европейским союзом, назвав их "недружественным шагом", передает телеканал "360".

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#ес #мид рф #мария захарова

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