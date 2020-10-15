Кардиолог назвал ускоряющие смерть при COVID-19 особенности организма

Генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов в ходе пресс-конференции назвал факторы, в разы повышающие риски смерти от коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс".

Генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов в ходе пресс-конференции назвал факторы, в разы повышающие риски смерти от коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс".

Сердечно-сосудистые патологии не увеличивают риски заражения коронавирусом, но осложняют течение болезни. По словам академика РАН, проблемы с сердцем приближают вероятность летального исхода в 12 раз, а госпитализации — в шесть.

У каждого третьего пациента с коронавирусом встречаются сердечно-сосудистые заболевания. Проблемы с сердцем считаются самой частой патологией, которую выявляют у пожилых людей с диагностированным COVID-19. Эти заболевания могут также привести к инфаркту миокарда.