Пять признаков говорят о том, что человек переболел коронавирусом

Человек может определить, что перенес коронавирусную инфекцию, по пяти основным признакам, выяснили исследователи из Великобритании, сообщает "Ореанда-Новости".

Человек может определить, что перенес коронавирусную инфекцию, по пяти основным признакам, выяснили исследователи из Великобритании, сообщает "Ореанда-Новости".

Боль в животе указывает на воспалительный процесс в нижних частях легких. Вторым признаком является диарея, выяснили специалисты из Оксфорда, опираясь на данные от коллег из Китая. Проблемы со стулом наблюдались у 100 человек из 200 первых заразившихся коронавирусом.

Постоянная усталость и конъюнктивит могут свидетельствовать о перенесенной инфекции. Многие больные чувствуют жжение, рези и зуд в глазах. Также может появиться гной. Пятым симптомом стала потеря обоняния. Это происходит, так как вирус поражает белки, которые находятся в клетках носа.