Турецкие военные оборудуют новую военную базу в сирийском Идлибе

Турецкие военнослужащие приступили к созданию новой военной базы в Сирии. Новый военный объект возводится в населенном пункте Кукфин, что на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Step News.

Турецкие военнослужащие приступили к созданию новой военной базы в Сирии. Новый военный объект возводится в населенном пункте Кукфин, что на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Step News.

Турецкая военная база будет располагаться близ стратегической трассы М-4, всего в шести километрах от границ подконтрольных правительственным войскам САР территорий, передает Федеральное агентство новостей.

Военный объект возводится на холме, откуда просматривается равнина Аль-Габ и горная гряда Джебель аз-Завия. Турецкий контингент сможет отслеживать ситуацию в окрестностях населенных пунктов Кафр Увейд, Флейфуль, Амикия.

Стоит отметить, что террористические группировки, которые сосредоточены в этом районе, регулярно нарушают режим перемирия, обстреливая позиции правительственных войск Сирии из артиллерии.