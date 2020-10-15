Россия поддержала стабильность в ЦАР крепким и сладким грузом

Депутат Госдумы объяснил, насколько важна гуманитарная и военная помощь Центральноафриканской республике со стороны России.

Утро 15 октября 2020 года в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) Банги началось с настоящего парада военной техники, которую страна получила в помощь от России. Местные жители смогли увидеть десять бронированных машин БРДМ-2. Это уже третья поставка военного оборудования на безвозмездной основе.

Техникой помощь не ограничилась: помимо партии боевых машин в ЦАР прибыло грузовое судно, на борту которого было пять тонн конфет «Мишка на севере». Также военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил для африканских детей огромную партию игрушек, среди которых были плюшевые медведи и традиционные русские матрешки.

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров объяснил «Политике Сегодня», что подобные поставки в ЦАР военной техники и гуманитарной помощи способствуют установлению в республике мира и благополучия.

«Для Москвы это очень важная миссия, потому что она нацелена не только на помощь жителям Африки, но и на укрепление позиции России в мире. Наша страна делает ставку на многополярность, чтобы все нации жили в согласии друг с другом. Сейчас эта позиция под угрозой», — заявил парламентарий.

По мнению Федорова, однополярный вектор развития миру диктуют США, ставя во главе угла сугубо национальные интересы. Вашингтон исповедует военно-экономический подход. Рынки большинства государств подчинены власти доллара, что связывает национальным правительствам руки.

Гуманитарные миссии, подобные той, что Россия осуществляет в ЦАР, лишают США претензий на роль геополитического дирижера. Москва демонстрирует готовность делиться ресурсами для равновесия на международной арене, полагает Федоров.

Парламентарий акцентировал внимание на российской гуманитарной помощи: жителей развитых стран сложно удивить игрушками и конфетами, однако большинство африканских детей лишены и этого.

Что же касается военной техники, то она поможет властям поддерживать порядок в ЦАР, но главным признаком мирного государства все равно остаются здоровые и счастливые дети, подчеркивает Федоров:

«Таким образом и у детей, и у их родителей, и в целом у всех людей в Центральноафриканской республике повышается чувство собственной значимости и самооценки. Укрепление любой нации и ее суверенитета означает укрепление порядка, который предлагает Россия. Против этого стоит позиция однополярного мира США, которые не хотят считаться с интересами и бедами других государств».

Россия оказывает всевозможную помощь ЦАР с 2018 года. С тех пор Москва отправляет грузы в республику в соответствии с правилами ООН, наложившей оружейное эмбарго на страну. Предыдущая партия оружия датируется 2019 годом. Тогда Россия послала в ЦАР несколько сотен автоматов Калашникова, а также пулеметы и винтовки Мосина.

В сентябре 2020 года Россия также помогла ЦАР в борьбе против пандемии коронавируса. Тогда в Центральноафриканскую республику прибыло 25 тонн средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинских изделий.