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17:32   15 Октября 2020
Политика

Спикер парламента Киргизии отказался исполнять полномочия президента страны

Спикер парламента Киргизии отказался исполнять полномочия президента страны

Спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев не будет исполнять обязанности президента республики. Об этом заявил премьер-министр страны Садыр Жапаров.

Жапаров выступил с заявлением на очередном митинге в Бишкеке 15 октября. Президентские полномочия и обязанности премьер-министра Киргизии передали Садыру Жапарову. Премьер Киргизии сообщил, что от президентских обязанностей отказался спикер парламента Канат Исаев.

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