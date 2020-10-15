Спикер парламента Киргизии отказался исполнять полномочия президента страны

Спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев не будет исполнять обязанности президента республики. Об этом заявил премьер-министр страны Садыр Жапаров.

Спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев не будет исполнять обязанности президента республики. Об этом заявил премьер-министр страны Садыр Жапаров.

Жапаров выступил с заявлением на очередном митинге в Бишкеке 15 октября. Президентские полномочия и обязанности премьер-министра Киргизии передали Садыру Жапарову. Премьер Киргизии сообщил, что от президентских обязанностей отказался спикер парламента Канат Исаев.