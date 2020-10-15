Экс-дипломат рассказал, как Израиль оценивает санкции ЕС по «делу Навального»

В Медиагруппе «Патриот» обсудили, как в Израиле относятся к России.

Евросоюз опубликовал постановление о включении шести российских высокопоставленных чиновников в санкционный список по «делу Навального». Находящиеся в черном списке граждане не смогут въехать на территорию стран союза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают ограничения от ЕС «сознательным недружественным шагом».

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» бывший израильский дипломат и политолог Цви Маген объяснил, что Россия сможет успешно отстаивать свою позицию перед Западом только после достижения единства между гражданами. Специалист привел в пример еврейский народ:

«У еврейской диаспоры огромный опыт, которого нет у русских. Евреи смогли создать то, что называется община. В России общины нет. Это просто группа людей, связанных общими интересами и целями, но это не система. В любом государстве, где есть евреи, можно заметить организованность между ними. Они помогают друг другу, поддерживают собственную религиозную систему».

На новые санкции Европейского Союза по «делу Навального» в Израиле смотря отрицательно, заверил Маген. С другой стороны, жители Европы намного более внимательно следят за ситуацией с российским блогером, чем израильтяне.

«В Израиле рассматривают Россию только с позитивной точки зрения и мало интересуются ее внутренней политикой. Те позиции, которые выдвигает Запад против России, это сугубо их дело. Напомню, что за последние несколько десятков лет Израиль не присоединялся ни к каким санкциям против России. Но отношения между нашими странами можно назвать, скорее, непростыми», — заключил экс-дипломат.

Несмотря на некоторые разногласия между странами, Россия и Израиль всегда придерживаются образцово-партнерских отношений, обратил внимание спикер.

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа, находясь на борту рейса Томск — Москва. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа блогера доставили в берлинскую клинику Charite по личному распоряжению Ангелы Меркель.

«Политика Сегодня» ранее писала о «тайном визите» канцлера ФРГ Меркель в палату Навального в Charite. Встреча одного из крупнейших мировых политиков с простым российским блогером вызвала вопросы у журналистов немецкого издания Zuerst. Они вспомнили, что во время пребывания Навального в частной клинике власти ФРГ распорядились о беспрецедентных мерах безопасности.

Стоит отметить, что некая Мария Певчих, которая входила в команду сопровождения Алексея Навального во время его поездки по Сибири, также скрывается именно в Германии. Власти ФРГ отказались сообщать российским правоохранителям, расследующим инцидент, данные о местонахождении девушки.

Исчезновение Певчих множит подозрения. RT сообщает, что девушка никогда не работала в иноагенте-ФБК, хотя пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш представила ее, как «руководителя отдела расследований». В государственной базе данных отсутствуют записи об официальном трудоустройстве Певчих после 2013 года. Из этого следует, что она не работала в России или не была устроена в штат. Примечательно, что ФБК был официально зарегистрирован в 2013 году.