Операторы вагонов просят не останавливать поставку колес с Украины

Представители компаний-операторов вагонов призывают отказаться от предложения Минтранса прекратить импорт железнодорожных колес на рынок России в условиях сокращающегося спроса, пишет РБК.

Представители компаний-операторов вагонов призывают отказаться от предложения Минтранса прекратить импорт железнодорожных колес на рынок России в условиях сокращающегося спроса, пишет РБК.

Министерство российского транспорта рассматривает вариант отказа от импорта украинских железнодорожных колес, однако вагонные операторы не согласны с данной инициативой.

Главным доводом против остановки импорта продукции с Украины операторы вагонов называют высокие цены отечественных производителей. Они высказали свои предложения в обращении к вице-премьеру Андрею Белоусову.

Причиной вероятного ввода ограничений является ослабевание спроса на колеса российских производителей. Спрос упал в основном на фоне выросшего числа вагонов, которые временно не используются, а мощностей российских металлургических предприятий Evraz и ОМК достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.