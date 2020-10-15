Джабаров назвал большой ошибкой европейцев очередные санкции против РФ

Говорить с Россией языком ограничений — бесполезно, считает сенатор.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, как Россия ответит на очередные санкции Европейского союза, и оценил действия ЕС.

«К сожалению, Евросоюз перенял американскую манеру вести политику, используя санкции. По поводу и без повода. Я думаю, что это большая ошибка европейцев. Если они хотят разорвать отношения с нашей страной, то говорить с нами языком санкций бесполезно», — начал сенатор.

Джабаров, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», предложил ознакомиться со списком лиц, против которых ввели санкции. По его словам, директора ФСБ внесли за успешную борьбу с терроризмом, за пресечение как экстремистских проявлений, так и деятельности иностранных разведок.

«Ввели санкции против двух заместителей министра обороны. За что тоже понятно. За отличную подготовку российских вооруженных сил. Западу нравится, когда у нас дисбаланс. Когда у нас идет хорошее развитие, им не нравится. Вот они и пытаются подобным путем, введением санкций, пытаются сдержать. Но это путь в никуда», — считает сенатор.

Рассуждая об образе России за рубежом, Джабаров отметил, что долгое время людей приучали к тому, что западные СМИ — образец демократии, что там свобода слова.

«И мы в это верили, искренне. А жизнь поменялась. Наша пресса, наши СМИ, дают самую точную, конкретную информацию. The New York Times — главный цензор Америки. Я думаю, что они не хотят нас слушать. Идет информационная война. Правда им не нужна», — добавил сенатор.

Джабаров напомнил о словах министра иностранных дел Сергея Лаврова, который предложил прекратить общение со странами, которые не видят необходимости в уважительном разговоре с Россией.

«Может на самом деле не надо присутствовать на некоторых международных площадках, где нас пытаются раскритиковать по любому поводу. Я думаю, что это абсолютно не добросовестное поведение наших западных партнеров», — сказал сенатор.

В Европейском суде по правам человека выигрывают те, кто настроен против родины, продолжил Джабаров. По его мнению, это неправильный подход.

«Я не помню случая, когда был человек, который был достоин победить. Как правило побеждают те, кто считают себя обиженными властью, кто чего-то недополучил. Бороться со своей страной, мне кажется, это последнее дело», — завершил сенатор.