Дочь Евгении Симоновой сообщила о здоровье матери после слухов об онкологии

Дочь 65-летней народной артистки России Евгении Симоновой, актриса Зоя Кайдановская, стала гостьей передачи "Судьба человека", где в беседе с Борисом Корчевниковым прокомментировала состояние здоровья артистки.

Дочь 65-летней народной артистки России Евгении Симоновой, актриса Зоя Кайдановская, стала гостьей передачи "Судьба человека", где в беседе с Борисом Корчевниковым прокомментировала состояние здоровья артистки.

Симонова, ставшая невероятно популярной после роли в фильме "Обыкновенное чудо", в последнее время нередко фигурирует в статьях прессы в контексте онкологического заболевания. Кайдановская возникновение таких слухов считает инсинуацией.

Актриса отметила, что разговоры о якобы диагностированном у Симоновой раке являются обычной легендой и "фейком чистой воды". Кайдановская призналась, что из-за подобных слухов ее мать постоянно беспокоили звонками.

"Очень многие маме звонили и говорили: "Женя, ну хотя бы брось курить", — признается Кайдановская. — А мама вообще никогда не курила".

Дочь звезды "Обыкновенного чуда" также отметила, что ее родительница прекрасно выглядит и не жалуется на здоровье — артистка по-прежнему работает на театральных подмостках. Симонова, будучи не лишенным чувства юмора человеком, реагирует на слухи об онкологии лишь смехом, добавила Кайдановская.