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20:00   15 Октября 2020
Россия

Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

В Госдуму внесен законопроект о Госсовете – новый, но весьма закрепившийся в памяти старшего поколения орган при власти претерпел значительный апгрейд в рамках президентских поправок.

Как повлияет это на функции всей вертикали власти, внутреннюю политику России? Ибо в поправке суть изменений описана несколько туманно. Узнаем мнение экспертного сообщества.

История Госсовета в нашей стране насчитывает уже более двух веков. Первый Государственный совет в России создали еще в 1810 году, он являлся высшим законосовещательным учреждением при императоре и просуществовал до 1906 года. Его предшественником был другой статусный в иерархии власти орган с говорящим названием – Непременный совет.

Создатели Госсовета думали соорудить в русских реалиях некое подобие Палаты лордов Великобритании, этой структуре предстояло стать соразмерной «пространству дел к величию Империи». Создали ее для того, чтобы «действия власти управляющей не казались самопроизвольными».

Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

Собственно, похожими функциями и задачами Госсовет наделен и в наши дни. Это высокое собрание государственных мужей, где власти различных уровней управления ищут общие точки соприкосновения, решают, каким путем пойдет в будущее страна.

В отличие от императорского органа при власти, где сам самодержец не появлялся (председателем был великий князь), в наши дни совещания Госсовета проводит лично первое лицо государства. И если при императоре в структуру входили представители православия, дворян, земледельцев, производственников, ученых, то теперь здесь, в основе своей, заседают губернаторы всея Руси.

Госсовет был заново учрежден Борисом Ельциным, однако начинание быстро угасло. Решение возродить Государственный совет принял в 2000 году новоизбранный Президент России Владимир Путин. Предполагалось, что здесь будут формироваться контуры внешней и внутренней политики России, озвучиваться приоритеты социально-экономического прогресса страны. Запуская этот проект, глава государства заявил, что это – политический орган стратегического назначения.

Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

В рамках данной площадки обсуждаются такие вопросы, как исполнение федерального бюджета, кадровая политика государства, другая проблематика важного, именно государственного значения. Впрочем, с учетом состава органа, разумеется, крен в обсуждениях на этой площадке был сделан в сторону региональной повестки дня.

В 2020 году опять-таки по предложению президента России был затеян апгрейд Госсовета РФ: согласно одной из поправок, инициированных Владимиром Путиным, статус Госсовета было предложено закрепить в Конституции. Но цель остается прежней – обеспечить согласованность взаимодействия всех органов госвласти.

По мнению управляющего директора Экспертного института социальных исследований Фирдуса Алиева, Госсовет является важным элементом в политической структуре России, связующим звеном между регионами и федеральным центром. На каждой встрече глубоко прорабатывается одна, остро актуальная для страны проблема и ищутся стратегические пути ее решения.

Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

Губернаторы здесь общаются с президентом напрямую, причем они не вещают докладами, по сути это – дискуссионная площадка. Этот смысл остается сущностью Госсовета и теперь, после модернизации в рамках президентских поправок. Хотя он сейчас и вырос из совещательной властной структуры в конституционную. Впрочем, в какой именно конфигурации предстанет теперь новый старый орган власти, эксперты спорят до сих пор. Но в главном – сходятся.

«Это площадка взаимодействия федеральной и региональной власти. Институт, где президент, правительство и регионы могут обсуждать и принимать решения по важнейшим пунктам политической повестки, актуальным вопросам развития страны с участием как федеральных, так и региональных властей», - отметил политолог, руководитель «Бакстер групп» Дмитрий Гусев.

На вопрос, станет ли обновленный Госсовет центром принятия решений или все-таки останется совещательным органом при первом лице, наш собеседник предположил, что в этой структуре будут в том числе приниматься решения, причем ключевые для государства. Здесь уже сейчас ищутся точки соприкосновения федерального центра и регионов, в этой точке силы согласовываются интересы различных уровней власти.

Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

При этом Дмитрий Гусев не считает это улицей с односторонним движением сверху вниз, по его мнению, регионы вполне смогут «достучаться до небес»:

«На данной улице, безусловно, двустороннее движение. Это возможность, данная регионам публично заявить о своих нуждах, сделать так, чтобы их услышали. Причем не просто услышали, но и приняли встречные решения. И поскольку этот орган действует постоянно, то, соответственно, Госсовет становится площадкой урегулирования множества различных интересов».

Пока же, по словам доцента кафедры управления РАНХиГС Екатерины Шульман, Госсовет – это по-прежнему орган, собирающий губернаторские мнения. Причем, не «народные стоны» – для этого в верхах организовали «Прямую линию». Это элемент, входящий в глобальную схему по определению государственной политики.

Сможет ли Государственный совет стать высшим органом власти страны, как уже предрекают некоторые, покажет практика. Пока же теория все еще остается в тумане – полномочия органа прописаны в общих словах. Возможно, потребуется согласие Госсовета на назначение кандидатур главенствующих постов в государстве или утверждение им каждого из стратегических для России документов.

Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

Как уточнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, Госсовет сможет также участвовать в оценке эффективности губернаторов, чтобы принимать взвешенное решение – поощрять их или наказывать. Возможно, орган будет проводить и анализ управления регионами, это важно для выработки предложений, чтобы улучшить работу территорий. Госсовет станет отчитываться об этом президенту.

В состав Госсовета войдут высшие должностные лица России: председатель правительства, Совета Федерации, Госдумы, руководитель президентской администрации, костяк же по-прежнему составят губернаторы. Возможно, его участниками станут и лидеры думских партий Госдумы, крупные фигуры в местном самоуправлении. Новичков будет приглашать в совет лично президент.

Руководить органом будет президиум, текущая работа станет идти в комиссиях, вероятнее всего, в Госсовете могут появиться рабочие группы. Персонами нон-грата в этом органе объявлены лица с иностранным гражданством и/или видом на жительство в другой стране, равно как и владельцы банковских счетов за рубежом. Каждый из членов совета будет работать здесь на общественных началах.

Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

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#путин #президент #конституция #госсовет

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