Орган стратегического назначения. Госсовет позволит регионам «достучаться до небес»

Эксперты поделились мнениями о конфигурации и функциях обновленного Государственного совета, история которого берет начало в XIX веке.

В Госдуму внесен законопроект о Госсовете – новый, но весьма закрепившийся в памяти старшего поколения орган при власти претерпел значительный апгрейд в рамках президентских поправок.

Как повлияет это на функции всей вертикали власти, внутреннюю политику России? Ибо в поправке суть изменений описана несколько туманно. Узнаем мнение экспертного сообщества.

История Госсовета в нашей стране насчитывает уже более двух веков. Первый Государственный совет в России создали еще в 1810 году, он являлся высшим законосовещательным учреждением при императоре и просуществовал до 1906 года. Его предшественником был другой статусный в иерархии власти орган с говорящим названием – Непременный совет.

Создатели Госсовета думали соорудить в русских реалиях некое подобие Палаты лордов Великобритании, этой структуре предстояло стать соразмерной «пространству дел к величию Империи». Создали ее для того, чтобы «действия власти управляющей не казались самопроизвольными».

Собственно, похожими функциями и задачами Госсовет наделен и в наши дни. Это высокое собрание государственных мужей, где власти различных уровней управления ищут общие точки соприкосновения, решают, каким путем пойдет в будущее страна.

В отличие от императорского органа при власти, где сам самодержец не появлялся (председателем был великий князь), в наши дни совещания Госсовета проводит лично первое лицо государства. И если при императоре в структуру входили представители православия, дворян, земледельцев, производственников, ученых, то теперь здесь, в основе своей, заседают губернаторы всея Руси.

Госсовет был заново учрежден Борисом Ельциным, однако начинание быстро угасло. Решение возродить Государственный совет принял в 2000 году новоизбранный Президент России Владимир Путин. Предполагалось, что здесь будут формироваться контуры внешней и внутренней политики России, озвучиваться приоритеты социально-экономического прогресса страны. Запуская этот проект, глава государства заявил, что это – политический орган стратегического назначения.

В рамках данной площадки обсуждаются такие вопросы, как исполнение федерального бюджета, кадровая политика государства, другая проблематика важного, именно государственного значения. Впрочем, с учетом состава органа, разумеется, крен в обсуждениях на этой площадке был сделан в сторону региональной повестки дня.

В 2020 году опять-таки по предложению президента России был затеян апгрейд Госсовета РФ: согласно одной из поправок, инициированных Владимиром Путиным, статус Госсовета было предложено закрепить в Конституции. Но цель остается прежней – обеспечить согласованность взаимодействия всех органов госвласти.

По мнению управляющего директора Экспертного института социальных исследований Фирдуса Алиева, Госсовет является важным элементом в политической структуре России, связующим звеном между регионами и федеральным центром. На каждой встрече глубоко прорабатывается одна, остро актуальная для страны проблема и ищутся стратегические пути ее решения.

Губернаторы здесь общаются с президентом напрямую, причем они не вещают докладами, по сути это – дискуссионная площадка. Этот смысл остается сущностью Госсовета и теперь, после модернизации в рамках президентских поправок. Хотя он сейчас и вырос из совещательной властной структуры в конституционную. Впрочем, в какой именно конфигурации предстанет теперь новый старый орган власти, эксперты спорят до сих пор. Но в главном – сходятся.

«Это площадка взаимодействия федеральной и региональной власти. Институт, где президент, правительство и регионы могут обсуждать и принимать решения по важнейшим пунктам политической повестки, актуальным вопросам развития страны с участием как федеральных, так и региональных властей», - отметил политолог, руководитель «Бакстер групп» Дмитрий Гусев.

На вопрос, станет ли обновленный Госсовет центром принятия решений или все-таки останется совещательным органом при первом лице, наш собеседник предположил, что в этой структуре будут в том числе приниматься решения, причем ключевые для государства. Здесь уже сейчас ищутся точки соприкосновения федерального центра и регионов, в этой точке силы согласовываются интересы различных уровней власти.

При этом Дмитрий Гусев не считает это улицей с односторонним движением сверху вниз, по его мнению, регионы вполне смогут «достучаться до небес»:

«На данной улице, безусловно, двустороннее движение. Это возможность, данная регионам публично заявить о своих нуждах, сделать так, чтобы их услышали. Причем не просто услышали, но и приняли встречные решения. И поскольку этот орган действует постоянно, то, соответственно, Госсовет становится площадкой урегулирования множества различных интересов».

Пока же, по словам доцента кафедры управления РАНХиГС Екатерины Шульман, Госсовет – это по-прежнему орган, собирающий губернаторские мнения. Причем, не «народные стоны» – для этого в верхах организовали «Прямую линию». Это элемент, входящий в глобальную схему по определению государственной политики.

Сможет ли Государственный совет стать высшим органом власти страны, как уже предрекают некоторые, покажет практика. Пока же теория все еще остается в тумане – полномочия органа прописаны в общих словах. Возможно, потребуется согласие Госсовета на назначение кандидатур главенствующих постов в государстве или утверждение им каждого из стратегических для России документов.

Как уточнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, Госсовет сможет также участвовать в оценке эффективности губернаторов, чтобы принимать взвешенное решение – поощрять их или наказывать. Возможно, орган будет проводить и анализ управления регионами, это важно для выработки предложений, чтобы улучшить работу территорий. Госсовет станет отчитываться об этом президенту.

В состав Госсовета войдут высшие должностные лица России: председатель правительства, Совета Федерации, Госдумы, руководитель президентской администрации, костяк же по-прежнему составят губернаторы. Возможно, его участниками станут и лидеры думских партий Госдумы, крупные фигуры в местном самоуправлении. Новичков будет приглашать в совет лично президент.

Руководить органом будет президиум, текущая работа станет идти в комиссиях, вероятнее всего, в Госсовете могут появиться рабочие группы. Персонами нон-грата в этом органе объявлены лица с иностранным гражданством и/или видом на жительство в другой стране, равно как и владельцы банковских счетов за рубежом. Каждый из членов совета будет работать здесь на общественных началах.