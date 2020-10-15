Махджуб опроверг фейки об иностранцах на нефтяных объектах Ливии

Аффилированные с запрещенной в РФ террористической организацией "Братья-мусульмане" СМИ распространяют вбросы о якобы присутствии иностранных военных на нефтяных месторождениях в Ливии. Об этом заявили в ЛНА, передает Федеральное агентство новостей.

Аффилированные с запрещенной в РФ террористической организацией "Братья-мусульмане" СМИ распространяют вбросы о якобы присутствии иностранных военных на нефтяных месторождениях в Ливии. Об этом заявили в ЛНА, передает Федеральное агентство новостей.

Радикальные исламисты пытаются сорвать политические процессы в Ливии, заявил глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб.

Ливийская национальная армия продолжает отстаивать интересы граждан страны и обеспечивает безопасность важнейших промышленных объектов от боевиков террористических группировок. Как отметил Махджуб, нефтеперерабатывающие предприятия Ливии находятся под надежной защитой ЛНА, никаких иностранных военнослужащих на объектах нет, пишет Федеральное агентство новостей.

Махджуб напомнил, что в Ливии недавно возобновилась добыча энергоресурсов, что стало возможным благодаря межливийскому соглашению. Документ предполагает распределение доходов от нефти на нужды населения, а не на поддержку террористических группировок.