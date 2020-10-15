Армия РФ отрабатывает новые способы ведения боя

Армия России ориентирована на широкое применение нестандартных тактических приемов для того, чтобы в условиях текущей обстановки на театре военных действий у командиров воинских формирований была возможность подобрать наиболее подходящий вариант.

Армия России ориентирована на широкое применение нестандартных тактических приемов для того, чтобы в условиях текущей обстановки на театре военных действий у командиров воинских формирований была возможность подобрать наиболее подходящий вариант.

Об этом в беседе с RT рассказал военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщения Министерства обороны России о том, что российская армия работает над освоением разнообразных экспериментальных способов ведения боя, в том числе мобильное эшелонирование, «сирийский вал», «танковую карусель», тактику «кочующих» минометов.

В частности, оборонное ведомство рассказало, что новый метод мобильного эшелонирования отличается от классической обороны тем, что для обнаружения направления действий противника широко применяются разведывательные дозоры.

«Создается эшелон резервов, который включает в свой состав общевойсковой резерв и подразделения второго эшелона, располагающегося в назначенных районах и занимающего при необходимости оборону на направлении возможного прорыва подразделений условного противника», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Тактика «кочующих» минометов, добавили в Минобороны, стала ноу-хау российских артиллеристов.

Эта тактика заключается в том, что орудийные расчеты, которые располагаются не в составе взводов, а отдельно, постоянно меняют огневые позиции. Благодаря этому методу ведения боя артиллеристы имеют возможность вводить неприятеля в заблуждение относительно количества своих сил.

Российские танкисты также совершенствуют способы поражения противника, оттачивая метод «танковой карусели», смысл которого заключается в том, что огонь по противнику ведется и с места, и в движении.

«Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки», — рассказали в Минобороны.

Как рассказал ранее командир одной из танковых рот российских Вооруженных сил, эффективность «танковой карусели» благодаря тому, что отечественная бронетехника оснащена автоматами заряжания, которые серьезно повышают скорострельность подразделений. Таким образом достигается необходимая плотность огня.

«Машин может быть три, шесть, девять или больше. Они непрерывно ездят по кругу — одна бьет, другая отходит в тыл и перезаряжается, третья готовится выйти на позицию и так далее», — рассказал командир танкового подразделения.

Еще один прием, освоенный российскими танкистами, называется «сирийский вал». Его суть заключается в том, что танки стреляют по стационарным объектам, находящимся на расстоянии 20-100 метров через проемы в песчаном или земляном бруствере. При этом амбразура для выстрела каждый раз выбирается случайным образом, что мешает противнику отследить количество танков и их передвижения. Кроме того, если используется песчаный вал, противник лишается возможности использовать инфракрасные и лазерные комплексы.

По словам Виктора Мураховского, такое количество нестандартных тактик ведения боя необходимо воинским формированиям российской армии для того, чтобы командиры могли выбирать подходящие методы в конкретной текущей обстановке.

Кроме того, RT приводит мнение военного эксперта Юрия Кнутова, который считает, что новые военные тактики помогут российской армии улучить взаимодействие между разными родами войск, а также полнее использовать потенциал военной техники.

«Уже давно нет сплошной линии фронта, как в Великой Отечественной войне. На современном театре военных действий постоянно требуются новые подходы к применению войск в атаке и обороне», — подчеркнул Кнутов.

По его словам, во время ведения боевых действий противнику нужно не давать прийти в себя, а для этого нужно наносить удары с разных сторон. Поэтому большой акцент сейчас делает на мобильности подразделений.