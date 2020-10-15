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16:42   15 Октября 2020
Политика

Спикер парламента Кипра подал в отставку из-за скандала

Спикер парламента Кипра подал в отставку из-за скандала

Председатель Палаты представителей Республики Кипр Димитрис Силлурис официально объявил о своей отставке, сообщает ТАСС.

Политик принял такое решение, находясь под давлением общественности. В стране активно набирал обороты скандал вокруг нарушений при реализации им программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Ранее политик заявил, что якобы прекратит свою деятельность в парламенте до конца разбирательства.

Позже, комментируя свою отставку, Силлурис заявил, что продолжение его пребывания на посту председателя парламента было неверно истолковано. По его мнению, это было сделано в личных целях некоторых политиков. Бывший спикер парламента также добавил, что до конца намерен отстаивать свою невиновность.

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#скандал #кипр #Димитрис Силлурис

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