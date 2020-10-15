Кусочек свинины напомнил жителю Англии прическу Трампа

Прическа президента США Дональда Трампа неоднократно становилась предметом шуток. Житель Англии во время пребывания в пабе обнаружил свиную шкварку, которая напомнила ему шевелюру американского лидера, сообщило издание The Sun.

Прическа президента США Дональда Трампа неоднократно становилась предметом шуток. Житель Англии во время пребывания в пабе обнаружил свиную шкварку, которая напомнила ему шевелюру американского лидера, сообщило издание The Sun.

Посетитель паба рассказал, что интересная находка принесла большое удовольствие ему и знакомым. Друзья решили оставить кусочек свинины себе на память и хранить его как можно дольше.

Глава американского государства не раз попадал в курьезные ситуации из-за своей прически, подчеркивая, что не использует парик. Его внешность и раньше становилась объектом обсуждения. Ранее американка Аманда Брюстер заявляла, что увидела лик Трампа на стейке из тунца.