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16:36   15 Октября 2020
Политика

Кусочек свинины напомнил жителю Англии прическу Трампа

Кусочек свинины напомнил жителю Англии прическу Трампа

Прическа президента США Дональда Трампа неоднократно становилась предметом шуток. Житель Англии во время пребывания в пабе обнаружил свиную шкварку, которая напомнила ему шевелюру американского лидера, сообщило издание The Sun.

Посетитель паба рассказал, что интересная находка принесла большое удовольствие ему и знакомым. Друзья решили оставить кусочек свинины себе на память и хранить его как можно дольше.

Глава американского государства не раз попадал в курьезные ситуации из-за своей прически, подчеркивая, что не использует парик. Его внешность и раньше становилась объектом обсуждения. Ранее американка Аманда Брюстер заявляла, что увидела лик Трампа на стейке из тунца.

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#сша #трамп #прическа

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