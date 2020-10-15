Азербайджанские военные заняли более 40 населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанские военные заняли более 40 населенных пунктов Нагорно-Карабахской Республики. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг.

Азербайджанские военные заняли более 40 населенных пунктов Нагорно-Карабахской Республики. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг.

Армия Азербайджана контролирует стратегические высоты по всем направлениям, заявил Алиев.

Отметим, накануне Алиев также сообщал, что армия Азербайджана "освободила села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского, Булутан, Меликджанлы, Кемертурк, Теке, Тагасер Ходжавендского района".

Новый виток вооруженного конфликта в Карабахе начался 27 сентября с наступления Азербайджана по всей линии фронта. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями в развязывании военных действий. Армения и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.