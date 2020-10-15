Лечение и транспортировка Навального в ФРГ обошлись в 363,7 тыс. евро

Лечение и реабилитация блогера Алексея Навального обошлись ему почти в 26 млн рублей, передает ФАН заявление главреда немецкого издания World Economy, доктора Александра Сосновского.

Лечение и реабилитация блогера Алексея Навального обошлись ему почти в 26 млн рублей, передает ФАН заявление главреда немецкого издания World Economy, доктора Александра Сосновского.

Навальный находился в берлинской клинике "Шарите" более месяца. После выписки блогер продолжил курс реабилитации. Александр Сосновский подсчитал, что лечение обошлось Навальному в 284,7 тысячи евро. Доктор сложил стоимость пребывания блогера в палате интенсивной терапии, анализов, услуг лаборатории бундесвера и других процедур.

Сосновский также учел стоимость перелета основателя ФБК (признан иноагентом) из РФ в ФРГ. Навальный заявлял, что транспортировка в Германию обошлась в 79 тысяч евро. Таким образом, суммарно блогеру придется заплатить 363,7 тыс. евро.