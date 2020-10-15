Украинским врачам выдали строительные очки для защиты от коронавируса

Выдали «что попало», отметила медик.

Врача Николаевской областной клинической больницы Украины Татьяну Костенко возмутило халатное отношение руководства к медикам. По ее словам, врачам выдали «средства индивидуальной защиты», точнее строительные очки, которые не защищают и не спасают от заражения COVID-19.

«Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты — выдали "что попало". Авось сойдет. Например строительные очки, непригодный одноразовый халат, чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы "защитить" персонал?», — задалась вопросом Костенко.

Также Костенко подчеркнула, что при гемодиализе (внепочечном очищении крови) врач работает с пациентом, зараженным коронавирусом, четыре-пять часов. Поэтому медикам нужны надежные средства защиты, а не строительные очки.

Во вторник, 13 октября, главный врач Томашпольской районной больницы, которая расположена в Винницкой области Украины, Елена Миронишина-Краковская скончалась от коронавируса. Депутат Лариса Билозир подчеркнула, что опытные медики, профессионалы, которые работают на передовой, умирают от COVID-19.

«Гибнут врачи, те, что в масках, спасая тех, кто без. Это был человек высшей дисциплины, у него было все четко в больнице, сам подавал пример, 2 маски, защита, перчатки, медперсонал у него был обеспечен и защищен. Однако, не убереглась, имела хронические болезни, астму, и несмотря на это не боялась, работала, служила людям», — добавила депутат.

В четверг, 8 октября, скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Тернопольской центральной районной больницы Олег Петренко. По информации управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации, Олег Петренко стал шестым врачом, который умер от коронавируса в области.

«Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое — смерть близкого человека. Медика, который до последнего спасал других от COVID-19. Сам не смог», — добавили в ведомстве.

По состоянию на четверг, 15 октября, на Украине и в мире COVID-19 заразились 38,5 млн человек, скончались — более миллиона. Однако выздоровели 26,6 млн пациентов. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что коронавирусом заразились 60 депутатов и 30 парламентариев.

Однако парламент не отпустят на карантин, поскольку других законодательных организации на Украине нет. При этом режим работы Рады изменится, некоторые пленарные заседания уже отменили.

«Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют и почти каждый день у нас – дополнительные больные», — подытожил Разумков.