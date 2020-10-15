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17:15   15 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Украинским врачам выдали строительные очки для защиты от коронавируса

Украинским врачам выдали строительные очки для защиты от коронавируса

Врача Николаевской областной клинической больницы Украины Татьяну Костенко возмутило халатное отношение руководства к медикам. По ее словам, врачам выдали «средства индивидуальной защиты», точнее строительные очки, которые не защищают и не спасают от заражения COVID-19.

«Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты — выдали "что попало". Авось сойдет. Например строительные очки, непригодный одноразовый халат, чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы "защитить" персонал?», — задалась вопросом Костенко.

Также Костенко подчеркнула, что при гемодиализе (внепочечном очищении крови) врач работает с пациентом, зараженным коронавирусом, четыре-пять часов. Поэтому медикам нужны надежные средства защиты, а не строительные очки.

Во вторник, 13 октября, главный врач Томашпольской районной больницы, которая расположена в Винницкой области Украины, Елена Миронишина-Краковская скончалась от коронавируса. Депутат Лариса Билозир подчеркнула, что опытные медики, профессионалы, которые работают на передовой, умирают от COVID-19.

«Гибнут врачи, те, что в масках, спасая тех, кто без. Это был человек высшей дисциплины, у него было все четко в больнице, сам подавал пример, 2 маски, защита, перчатки, медперсонал у него был обеспечен и защищен. Однако, не убереглась, имела хронические болезни, астму, и несмотря на это не боялась, работала, служила людям», — добавила депутат.

Украинским врачам выдали строительные очки для защиты от коронавируса

В четверг, 8 октября, скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Тернопольской центральной районной больницы Олег Петренко. По информации управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации, Олег Петренко стал шестым врачом, который умер от коронавируса в области.

«Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое — смерть близкого человека. Медика, который до последнего спасал других от COVID-19. Сам не смог», — добавили в ведомстве.

По состоянию на четверг, 15 октября, на Украине и в мире COVID-19 заразились 38,5 млн человек, скончались — более миллиона. Однако выздоровели 26,6 млн пациентов. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что коронавирусом заразились 60 депутатов и 30 парламентариев.

Однако парламент не отпустят на карантин, поскольку других законодательных организации на Украине нет. При этом режим работы Рады изменится, некоторые пленарные заседания уже отменили.

«Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют и почти каждый день у нас – дополнительные больные», — подытожил Разумков.

 

Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты —выдали «что попало». авось сойдёт Например строительные очки, непригодный одноразовый халат... чем бы ещё сэкономило наше руководство больницы,чтобы «защитить» персонал? А 4– 5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в ...извините, этом непригодном для защиты от covid дерьме , которое закупили задорого? Спасибо, приходите к нам! Добро пожаловать в наш мир!!!

Опубликовано Tetyana Kostynenko Вторник, 13 октября 2020 г.

 

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