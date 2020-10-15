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16:10   15 Октября 2020
Армия

В ЦАР готовятся к открытию представительства Минобороны РФ

В ЦАР готовятся к открытию представительства Минобороны РФ

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко прокомментировал открытие в республике представительства Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Российский дипломат сообщил, что представительство оборонного ведомства России планируют открыть в Центральноафриканской Республике уже на следующей неделе.

Отношения между Россией и ЦАР активно развиваются в течение последних лет. Российская сторона внесла большой вклад в успешное противостояние правительственных войск террористическим ячейкам.

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#минобороны #цар #Титоренко

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