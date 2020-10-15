Захарова: санкции ЕС не останутся без реакции Москвы

Антироссийские санкции Евросоюза из-за истории вокруг Алексея Навального не останутся без реакции Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Антироссийские санкции Евросоюза из-за истории вокруг Алексея Навального не останутся без реакции Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что разъяснения Брюсселя по санкциям против российских граждан и юридических лиц "не выдерживают никакой критики" и "находятся на грани абсурда". Россия предупреждала ЕС, что стремление наложить ответственность за ситуацию с Навальным станет "лакмусовой бумажкой" для российско-европейских отношений, напомнила Захарова.

Евросоюз ранее опубликовал постановление о включении шести российских высокопоставленных чиновников в санкционный список по "делу Навального". Находящиеся в черном списке граждане не смогут въехать на территорию стран союза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Брюсселя, подчеркнул, что в Кремле считают ограничения "сознательным недружественным шагом". По словам представителя Кремля, ЕС этим решением нанес вред отношениям с Россией.