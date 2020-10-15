"Нужно учитывать и быть готовыми": сенатор о незаконных акциях в России

Законодательство РФ предусматривает пресечение незаконных акций, а Госдума и Совет Федерации могут предпринять дополнительные меры для их предотвращения. Об этом, как сообщает "НьюИнформ", рассказал сенатор Сергей Цеков.

Законодательство РФ предусматривает пресечение незаконных акций, а Госдума и Совет Федерации могут предпринять дополнительные меры для их предотвращения. Об этом, как сообщает "НьюИнформ", рассказал сенатор Сергей Цеков.

Ранее стало известно, что власти Таиланда ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за проходящих антиправительственных протестов. Сенатор Сергей Цеков объяснил, как воспрепятствовать угрозе возникновения подобного сценария в России.

В РФ разработаны достаточно жесткие законы касательно пресечения массовых акций. Необходимо сконцентрировать внимание на том, чтобы это законодательство исполнялось полностью, отметил сенатор.

"Подобные сценарии могут возникнуть и у нас. Поэтому при определенных обстоятельствах это нужно учитывать и быть готовыми", — указал Цеков.

Россия готова к любым инцидентам, а власти делают все, чтобы не допустить их. Вместе с тем нужно учитывать и текущую обстановку в других странах, резюмировал Цеков.