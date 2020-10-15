Манукян призвал привлечь к уголовной ответственности Навального и Певчих

В «Патриоте» обсудили, как Россия может ответить на санкции Евросоюза из-за ситуации с блогером.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян призвал возбудить уголовное против российского блогера Алексея Навального и его соратницы Марии Певчих. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?», проводимой Медиагруппой «Патриот».

В четверг, 15 октября, Евросоюз официально ввел санкции против шести физических лиц и одной организации из России. Последние якобы были связаны с «отравлением» российского блогера Алексея Навального.

В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замминисты обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», — подчеркнули в ЕС.

Как отметил Вадим Манукян, это уже не первые санкции против России, основанные на недостоверной информации. Тот же режим санкций ранее ввели в 2018 году в отношении лиц, ответственных за отравление Скрипалей.

«Тогда много рассказывали, какая Россия отравительница, не предоставив никаких реальных данных. Случаев, когда Россия оказывалась виноватой перед Европой и США, уже много накопилось», — отметил эксперт.

Однако, продолжил гость онлайн-эфира, России пора начать действовать на опережение. В Европе и США уже привыкли, что Москва всегда отвечает на их необоснованные претензии, в конечном итоге оставаясь с «бутылочками Марии Певчих».

«Очевидно, что сегодня мы играем в карты с шулерами, у них джокер за джокерами. Джокер Навальный решил, что он может раздавать санкции кому угодно в России. У него теперь европейская трибуна, он раздает интервью американцам. Говорит, возьмите весь санкционный список из моих расследований так называемых», — сказал Манкуян.

По мнению эксперта, санкционный список, вероятно, составлялся для галочки, поскольку ни одно лицо не имеет ни малейшего отношения к ситуации с Навальным.

«Мне кажется, что европейцам кто-то нашептал. Мы понимаем, кто рядом сейчас находится в Германии, кто общается со спецслужбами, с приближенными к европейской дипломатии. Назвали фамилии, которые могут быть болезненными для России. Вот такой формат. Предположить, что Меняйло, например, мог дать команду, чтобы отравили Навального — это смешно. Это настолько наивно», — полагает спикер пресс-конференции.

Вадим Манукян предположил, что Россия ответит зеркальными санкциями в отношении официальных представителей Евросоюза, Франции и Германии, чтобы соблюсти паритет. Это, по словам эксперта, не совсем правильный ход.

«Санкции нужно другого рода делать. Нелинейными. Следует возбудить уголовное дело против Марии Певчих, которая какие-то бутылочки из России вывезла, а это сокрытие улик. Она этого и сама не скрывает, что что-то вывезла, а это потом привело к действиям со стороны Германии. В отношении Навального тоже. Это государственная измена, он может передавать данные», — призвал член Общественной палаты.

О том, что Алексей Навальный совершил государственную измену, писал и журналист Владимир Познер. Как добавил Манукян, против него ввести подобные санкции ЕС вряд ли осмелится.

«По поводу Познера у них будут большие проблемы. Он вольно высказывает свою позицию, и в этот раз сказал вполне резонные вещи, которых нам стоит придерживаться. А адепты Навального — им здравый смысл вообще ничего не подсказывает. Они делают то, что считают необходимым», — утверждает блогер.

На вопрос о том, почему нашей стране не удается сформировать иной образ за рубежом, эксперт заметил, что россиянам не хватает слаженности. Однако сказать однозначно, что общественность молчит, нельзя.

«Хочу сказать, что определенный прорыв произошел. Во Франции был опубликован большой материал, включающий мои собственные. Проанализированы они были не с точки зрения плюсов, но, по крайней мере, там была представлено то, что есть. Все-таки Европа начала следить за нашими материалами. И то, как мы воспринимаем эту ситуацию. Они не могли пройти мимо ситуации Навального», — поделился общественник.

На санкции со стороны Евросоюза отреагировали в российском МИДе. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение ЕС в Москве не оставят без должной реакции.

Кроме того, Захарова обратила внимание, что разъяснения ЕС «не выдерживают никакой критики, а находятся на грани абсурда».

«О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет», — добавила представитель МИД РФ.

Также Захарова призвала Евросоюз «вернуться в международно-правовое русло» и перестать разделять государства на достойные и недостойные статуса геополитического партнера.

Ранее в «Патриоте» экс-дипломат Израиля, политолог Цви Маген рассказал, как в стране оценили санкции из-за ситуации с Навальным.