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15:52   15 Октября 2020
Общество

Ефремов исповедался в храме СИЗО "Водник"

Ефремов исповедался в храме СИЗО "Водник"

Осужденный актер Михаил Ефремов в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы посетил храм в СИЗО "Водник", передает телеканал RT.

Ефремов в канун праздника исповедовался и причастился, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Актер заявил, что ждет апелляции и раскаивается в содеянном. Ефремова устраивают условия содержания в СИЗО, ему позволено выходить на прогулки.

Актер был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Жертвой аварии стал уроженец Рязани, приехавший в столицу на заработки.

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#сизо #храм #ефремов

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