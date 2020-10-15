Ефремов исповедался в храме СИЗО "Водник"

Осужденный актер Михаил Ефремов в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы посетил храм в СИЗО "Водник", передает телеканал RT.

Осужденный актер Михаил Ефремов в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы посетил храм в СИЗО "Водник", передает телеканал RT.

Ефремов в канун праздника исповедовался и причастился, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Актер заявил, что ждет апелляции и раскаивается в содеянном. Ефремова устраивают условия содержания в СИЗО, ему позволено выходить на прогулки.

Актер был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Жертвой аварии стал уроженец Рязани, приехавший в столицу на заработки.