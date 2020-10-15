Пригожин окажет любую помощь для освобождения Шугалея из ливийской тюрьмы

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что приложит все усилия для освобождения российского социолога Максима Шугалея, который оказался в плену в Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что приложит все усилия для освобождения российского социолога Максима Шугалея, который оказался в плену в Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Издание "Экспресс-газета" прислало в компанию запрос, в котором поинтересовалось, будет ли бизнесмен Пригожин поддерживать социолога Шугалея, а также участвовал ли предприниматель в продвижении ученого на пост депутата Госсовета Коми от партии "Родина".

"Безусловно, я приложу все человеческие и нечеловеческие усилия, чтобы Максим Шугалей вернулся на родину. Желательно живым. Что касается Коми и партии «Родина» — я впервые слышу такие названия. Коми – это где?", — говорится в ответе предпринимателя.

Социолог Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан с весны 2019 года незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига", которая славится своими пытками. Чтобы привлечь внимание общественности к этой истории, были сняты два фильма — "Шугалей" и "Шугалей-2".