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15:49   15 Октября 2020
Политика

Пригожин окажет любую помощь для освобождения Шугалея из ливийской тюрьмы

Пригожин окажет любую помощь для освобождения Шугалея из ливийской тюрьмы

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что приложит все усилия для освобождения российского социолога Максима Шугалея, который оказался в плену в Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Издание "Экспресс-газета" прислало в компанию запрос, в котором поинтересовалось, будет ли бизнесмен Пригожин поддерживать социолога Шугалея, а также участвовал ли предприниматель в продвижении ученого на пост депутата Госсовета Коми от партии "Родина".

"Безусловно, я приложу все человеческие и нечеловеческие усилия, чтобы Максим Шугалей вернулся на родину. Желательно живым. Что касается Коми и партии «Родина»  — я впервые слышу такие названия. Коми – это где?", — говорится в ответе предпринимателя.

Пригожин окажет любую помощь для освобождения Шугалея из ливийской тюрьмы

Социолог Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан с весны 2019 года незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига", которая славится своими пытками. Чтобы привлечь внимание общественности к этой истории, были сняты два фильма — "Шугалей" и "Шугалей-2".

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#коми #евгений пригожин #Шугалей

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