Подаренная Россией военная техника участвовала в параде в ЦАР

Россия с 2018 года совершает поставки своего вооружения в Центральноафриканскую Республику.

Россия с 2018 года совершает поставки своего вооружения в Центральноафриканскую Республику. В столице ЦАР прошел специальный парад с участием военной техники, которая была подарена Россией, передает ФАН.

Российская Федерация в очередной раз подтвердила готовность в содействии сохранении мира и помощи в восстановлении вооруженных сил Центральноафриканской Республики. Например, партия БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина) в количестве 20 штук является уже третьей поставкой военного оборудования на безвозмездной основе, передает ФАН. Отмечается, что в столице ЦАР прошел парад военной технике, подаренной Россией.

Помимо бронетехники, в ЦАР была доставлена гуманитарная помощь. Местные жители получили различные подарки и сувениры от России, а маленьким центральноафриканцам раздавали мороженое.

Первые свои поставки с вооружением Россия начала отправлять в ЦАР в 2018 году. Для подобных поставок Росси пришлось получить разрешение в 2017 году от комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, так како на ЦАР наложено оружейное эмбарго.